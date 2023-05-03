Зеленский пообещал скорое наступление ВСУ и напомнил о самолетах из Дании

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал скорое наступление ВСУ и выразил надежду, что после него Киев получит самолеты из Дании, передает РИА Новости. Так он прокомментировал соответствующий вопрос о поставках авиации на пресс-конференции в Финляндии.

Почему я уверен, что у нас будут самолеты, потому что скоро у нас будут наступательные действия, после них уверен, нам дадут самолеты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть, — сказал Зеленский.

Он также отметил, что понимает: Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта. При этом президент высказал пожелание получить приглашение в Альянс уже сейчас. Лучшая гарантия безопасности Украины — членство в НАТО, объяснил он. Именно вступление в Блок является одной из причин визита в Финляндию, отметил украинский лидер.

29 апреля Зеленский уже предупреждал, что ВСУ начнут контрнаступление без западной авиации. Он подчеркнул, что у армии больше нет времени на ожидание, поэтому войска начнут операцию раньше поставок.

Между тем в Сети появилось интервью предпринимателя Евгения Пригожина, в котором бизнесмен, связанный с ЧВК «Вагнер», заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению. По его словам, Вооруженные силы Украины начнут его до 15 мая.