Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов публиковать записи своих разговоров с лидерами других стран.
По его словам, украинский глава является верховным главнокомандующим, а не ведущим телеканала, который занимается собственным пиаром, передаёт
Я даже не опубликовал мой разговор с господином [Дональдом] Трампом (президент Соединённых Штатов, прим. News.ru), — подчеркнул он.
Как писал News.ru, Администрация Белого дома под давлением Демократической партии
Впоследствии Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители демократов в Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.
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