https://static.news.ru/photo/f8465ec4-eb53-11e9-bb51-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов публиковать записи своих разговоров с лидерами других стран.

По его словам, украинский глава является верховным главнокомандующим, а не ведущим телеканала, который занимается собственным пиаром, передаёт РИА Новости .

Я даже не опубликовал мой разговор с господином [Дональдом] Трампом (президент Соединённых Штатов, прим. News.ru), — подчеркнул он.

Как писал News.ru, Администрация Белого дома под давлением Демократической партии обнародовала стенограмму разговора президентов США и Украины. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, Зеленский пообещал своему американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Впоследствии Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители демократов в Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.