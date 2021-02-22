Зеленский отверг планы по строительству дамбы для недопуска воды в Крым

https://static.news.ru/photo/0b4888b8-74ff-11eb-a3cc-96000091f725_660.jpg Фото: khoda.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неплохой идею строительства дамбы на Северо-Крымском канале. При этом глава государства отметил, что такая стройка пока не планируется.

Пока не собирались, но иногда СМИ подкидывают неплохие идеи, — цитирует «Царьград» Зеленского.

Ранее «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы исключить попадание воды на полуостров. Глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев напомнил, что вода из Днепра не поступает в Крым уже шесть лет и республика как-то справляется с этим.

По его мнению, это коррупционный проект. Таким образом представители власти Украины хотят обогатиться за счёт бюджетных средств. Он также признал, что отсутствие воды в Северо-Крымском канале является проблемой. Однако это не та проблема, которую невозможно решить в техническом плане, и Россия её решает, а Украина выставляет себя перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу ему была прекращена Киевом в одностороннем порядке. С тех пор водоснабжение Крыма осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения, но в последнее время они значительно обмелели, писал NEWS.ru.