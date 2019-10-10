https://static.news.ru/photo/bfdf5b06-eb5a-11e9-bb7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против публикации стенограмм его разговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, это может навредить возвращению пленных и прекращению вооружённого противостояния в Донбассе.

Такое заявление политик сделал в ходе большого пресс-марафона в Киеве.

Я не буду ничего публиковать, — категорично сказал Зеленский.

Он выразил убеждённость, что обнародование таких разговоров приведёт лишь к прекращению двусторонних контактов и застопорит мирный процесс.

Как писал News.ru, президент Украины отказался рассекречивать свои разговоры и с другими мировыми лидерами.

Ранее петиция с требованием обнародовать стенограммы телефонных разговоров Зеленского с Путиным появилась на сайте главы украинского государства. Согласно действующим нормам, Зеленский обязан рассмотреть её, если она за 90 дней наберёт 25 тысяч подписей. За неполные две недели за инициативу проголосовали 13,3 тысячи человек.

Петиция появилась вскоре после того, как администрация Белого дома под давлением Демократической партии обнародовала стенограмму разговора президентов США и Украины. Ещё до публикации он стал поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как оказалось, Зеленский пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

10 октября украинский лидер впервые за четыре месяца в рамках большого пресс-марафона общается с прессой. На вопросы журналистов он намерен отвечать весь день. На мероприятие было аккредитовано более 300 журналистов.