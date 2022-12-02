Зеленский объявил о запрете связанных с Россией религиозных организаций Зеленский: на Украине запретят деятельность религиозных организаций, связанных с Россией

Фото: Pool Philip Reynaers/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, которые считаются аффилированными с Россией. По его словам, они должны потерять возможность влиять на украинцев, сообщает РИА Новости.

Состоялось заседание СНБО. Заседание, на котором мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов на Украине с государством-агрессором, — цитирует агентство Зеленского.

Отмечается, что по поручению СНБО правительству предстоит внести на рассмотрение Верховной рады соответствующий законопроект. Зеленский добавил, что госслужба по этнополитике и свободе совести должна обеспечить проведение «религиоведческой экспертизы Статута об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом». Если возникнет необходимость, то будут применены меры, предусмотренные украинскими законами, уточнил он.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о предъявленном обвинении священнику Киево-Печерской лавры, на богослужении которого прославляли русский мир. В настоящее время следователи СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры проводят досудебное расследование.