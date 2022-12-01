СБУ заподозрила священников Киево-Печерской лавры в поддержке СВО

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила в своем Telegram-канале о предъявленном обвинении священнику Киево-Печерской лавры, на богослужении которого прославляли русский мир. В настоящее время следователи СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры проводят досудебное расследование.

В ходе досудебного расследования установлен факт противоправных действий одного из священнослужителей и его сообщников, участвовавших в той службе. Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями, — сообщили в СБУ.

Священникам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание за «оправдание, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц».

Ранее СБУ провела обыски в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре, где изъяла книги, в которых высказывалась пророссийская позиция. По данным СБУ, в материалах отрицалось право Украины на независимость и содержались тексты призывов о «пробуждении матушки-Руси». Перед этим аналогичные следственные мероприятия провели в Ивано-Франковской епархии УПЦ, Черновцах и Киеве.

Депутат украинского парламента Ирина Фриз сообщила, что в Верховную раду внесли на рассмотрение законопроект о запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций. Перед этим сотрудники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре.