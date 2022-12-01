СБУ нашла отрицающие независимость Украины книги в православном монастыре CБУ изъяла пророссийскую литературу в православном женском монастыре в Закарпатье

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины провела обыск в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре под Мукачево и изъяла книги, в которых высказывалась пророссийская позиция, сообщает «Страна.ua». По данным СБУ, в материалах отрицалось право Украины на независимость и содержались тексты призывов о «пробуждении матушки-Руси».

Более 20 лиц прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа, — сообщили изданию в СБУ.

Сотрудники украинской службы безопасности также сообщили, что нашли агитационно-пропагандистскую литературу, отпечатанную, возможно, в РФ. В ней говорится о недопустимости раздела России, Украины и Белоруссии.

О том, что СБУ провела обыски в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре, стало известно накануне. Ранее аналогичные следственные мероприятия провели в Ивано-Франковской епархии УПЦ, Черновцах и Киеве.

Ранее депутат украинского парламента Ирина Фриз сообщила, что в Верховную раду внесли на рассмотрение законопроект о запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций. Перед этим сотрудники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре.