СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре после песнопений о России

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на территории Киево-Печерской лавры, пишет Telegram-канал «Украина сейчас» со ссылкой на источники. По данным канала, СБУ ищет в лавре оружие и диверсантов. Официальных подтверждений проведения следственных мероприятий на территории лавры пока нет.

СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре. Как сообщают наши источники, прямо сейчас Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия. Среди прочего идет проверка помещений на наличие оружия. Также смотрят, не прячутся ли на территории лавры ДРГ. Больше деталей обещают сообщить чуть позже, — говорится в сообщении.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что СБУ вместе с полицией расследуют дело о возможных песнопениях о России на русском языке во время богослужения в Киево-Печерской лавре. По его словам, об этом стало известно из видео, снятого в ходе службы. Министр указал на необходимость установления подлинности видеокадров, в случае если оно окажется аутентичным, Ткаченко призвал принять меры в отношении руководителей УПЦ.

СМИ сообщали, что видео было опубликовано священником раскольнической Православной церкви Украины Михаилом Емельяном. На видео можно услышать песню «Похвала Пресвятой Богородицы», в которой поется о пробуждении Руси.