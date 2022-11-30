СБУ пришла с обыском в женский монастырь УПЦ в Закарпатской области

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в селе Драчино в Закарпатской области, сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua». Ранее аналогичные рейды прошли в Ивано-Франковской епархии УПЦ, Черновцах и Киеве.

СБУ продолжает рейды по храмам и монастырям Украинской православной церкви. На этот раз с обыском пришли в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в селе Драчино под Мукачево, — говорится в сообщении.

Ранее депутат украинского парламента Ирина Фриз сообщила, что в Верховную раду внесли на рассмотрение законопроект о запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций.

Перед этим сотрудники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре. Следственные мероприятия провели, чтобы не допустить использования лавры «как ячейки русского мира», проверить данные об использовании помещений для укрывательства диверсантов, а присутствующих в лавре лиц — на причастность к противоправной деятельности, пояснили в СБУ.

Позже сообщалось, что обыски также прошли в Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП, женском монастыре в поселке Серники и в Корецком Свято-Троицком монастыре в Ровненской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обыски являются очередным звеном в цепи военных действий властей Украины против Русской православной церкви.