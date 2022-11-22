Песков отреагировал на обыски в Киево-Печерской лавре Песков: обыски в Киево-Печерской лавре стали новым звеном в войне Киева против РПЦ

Фото: Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обыски в Киево-Печерской лавре являются очередным звеном в цепи военных действий властей Украины против Русской православной церкви, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Киев давно «воюет» с РПЦ, передает РИА Новости.

Украинская сторона давно воюет с РПЦ. Это одно из звеньев в цепи таких действий, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ проводят обыски в Киево-Печерской лавре. Следственные мероприятия проходят, чтобы не допустить использования лавры «как ячейки русского мира», проверить данные об использовании помещений для укрывательства диверсантов, а присутствующих в лавре лиц — на причастность к противоправной деятельности, пояснили в СБУ.

Позже сообщалось, что обыски также проходят в Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП, женском монастыре в поселке Серники и в Корецком Свято-Троицком монастыре в Ровненской области.