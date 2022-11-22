СБУ проводит обыски еще в двух монастырях и епархии на Украине

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Корецкий Свято-Троицкий монастырь

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП, женском монастыре в поселке Серники и в Корецком Свято-Троицком монастыре в Ровенской области, сообщается на странице ведомства в соцсетях. В сообщении говорится, что мероприятия проводятся в рамках системной работы СБУ по борьбе с подрывной деятельностью. Ранее обыски прошли в Киево-Печерской лавре.

В Ровенской области Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии. Эти мероприятия проходят <...> в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине, — пишет пресс-служба СБУ.

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ проводят обыски в Киево-Печерской лавре. Следственные мероприятия проходят, чтобы не допустить использования лавры «как ячейки русского мира», проверить данные об использовании помещений для укрывательства диверсантов, а присутствующих в лавре лиц — на причастность к противоправной деятельности, пояснили в СБУ.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что СБУ вместе с полицией расследуют дело о возможных песнопениях о России на русском языке во время богослужения в Киево-Печерской лавре. По его словам, об этом стало известно из видео, снятого в ходе службы. Министр указал на необходимость установления подлинности видеокадров, в случае если видео окажется аутентичным, Ткаченко призвал принять меры в отношении руководителей УПЦ.