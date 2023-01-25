Зеленский объяснил зачистки в руководстве Украины Зеленский назвал зачистки в руководстве Украины способом решить внутренние проблемы

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Кадровые перестановки на Украине продолжатся, потому что все внутренние проблемы в стране должны быть устранены, заявил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что такие меры помогают обеспечить защиту страны.

Любая внутренняя проблематика, которая мешает государству, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты и это помогает нашему сближению с европейскими институтами, — подчеркнул Зеленский.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он поблагодарил главу государства Владимира Зеленского за оказанное доверие. До этого свой пост оставил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

Впоследствии стало известно, что в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил республики. На сайте Минобороны Украины говорилось, что решение было принято, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания».

Также после отпуска был уволен замгенпрокурора Украины Алексей Симоненко. Он отдыхал в Испании, несмотря на запрет Зеленского выезжать за пределы страны. Кроме того, о своей отставке сообщил замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря. По его словам, это решение было принято им в начале года, однако из-за бюрократических обстоятельств было оформлено только сейчас.