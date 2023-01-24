Четвертый за сутки чиновник отказался работать с Зеленским На Украине ушел в отставку замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Лукеря

Фото: Социальные сети

Иван Лукеря

Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря сообщил о своей отставке на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, это решение было принято им в начале года, однако из-за бюрократических обстоятельств было оформлено только сейчас. Это четвертая отставка высокопоставленного украинского чиновника за сутки.

Решение мной было принято в начале года, однако, к сожалению, ввиду политических и бюрократических обстоятельств юридическое оформление выпало на эту неделю. К сожалению, — написал Лукеря.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он поблагодарил главу государства Владимира Зеленского за оказанное доверие. До этого свой пост оставил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

Впоследствии стало известно, что в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил республики. На сайте Минобороны Украины говорится, что Шаповалов подал в отставку, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания».

Кроме того, после отпуска был уволен заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко. Сообщалось, что он отдыхал в Испании, несмотря на запрет украинского президента Владимира Зеленского выезжать за пределы страны.