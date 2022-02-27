Зеленский обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении страны в организацию по новой специальной процедуре. Видеообращение украинского лидера опубликовано в его Telegram-канале. По словам Зеленского, Украина хочет быть «вместе со всеми европейцами».

Мы благодарны партнёрам за то, что они рядом с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных, — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский уже призвал Евросоюз принять решение о членстве его страны в сообществе. По его словам, нынешняя ситуация является самым подходящим моментом для этого. Украинский лидер добавил, что его страна «с оружием в руках борется с оккупантом» за свободу и европейское будущее. Он выразил уверенность, что ЕС сделает выбор в пользу Украины. Зеленский также отметил, что провёл беседу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которой обсудил с ним «дальнейшую действенную помощь» Киеву.

Позднее Мишель в эфире телеканала BFM отметил, что вопрос о возможном приёме Украины в ЕС станет предметом дискуссии в организации. Он также выразил мнение, что членство Украины в ЕС позволит укрепить двусторонние экономические и политические связи.