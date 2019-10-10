https://static.news.ru/photo/6a04ba32-eb41-11e9-9c93-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости укреплять отношения Киева и Вашингтона. При этом он подчеркнул, что не хочет никаким образом вмешиваться в американские выборы.

Глава государства напомнил, что у него была часовая встреча с ключевыми представителями администрации США и самим президентом Дональдом Трампом. По словам политика, украинская сторона ожидает официального визита американского лидера на Украину, передаёт « Политика сегодня ».

Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что его разговор с Трампом, послуживший поводом для скандала, не мог повлиять на отношения между Киевом и Вашингтоном. Он пояснил, что неоднократно общался с хозяином Белого дома по телефону и эти звонки никак не связаны с расследованием деятельности Burisma Group и делом в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.