Зеленский не переубедил Вучича в вопросе санкций против России Вучич заявил, что Зеленский не смог его переубедить в вопросе санкций против России

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Александр Вучич

Сербия не будет вводить санкции против России, несмотря на просьбы украинского лидера Владимира Зеленского, сообщил президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что Сербия является независимым самостоятельным государством и в принятии решений учитывает собственные интересы, передает РИА Новости.

У нас был корректный разговор, но решение о санкциях принимают граждане Сербии через свое руководство, и мы решение приняли в мaрте 2022 года и определили свою позицию, — сказал Вучич.

Президент Сербии ранее посетовал, что больше года не разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Вучича, это связано с давлением Запада на балканскую страну.

До этого Вучич заявил, что западные страны призывают Белград вступить в НАТО и пугают Москвой, однако угрозу республике представляет именно Североатлантический альянс. Он отметил, что это является причиной, по которой Сербия не может вступить в НАТО.

Согласно резолюции парламента Сербии от 2007 года, республика придерживается военного нейтралитета, однако это не мешает Белграду участвовать в программе НАТО «Партнерство ради мира».

Вучич также напомнил, что 23 апреля исполнится 24 года с момента, когда НАТО ударила по зданию Радио и телевидения Сербии. Тогда погибли 16 человек. За все время бомбардировок республики силами Альянса жертвами стали более 2,5 тысячи человек.