Зеленский назвал условие возвращения Крыма Зеленский: Украина вернет Крым, если получит от Запада тяжелое вооружение

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предпримет попытку вернуть Крым, если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, сообщает РИА Новости. Он также подчеркнул, что Украина намерена «деоккупировать все наши территории»

Крым — это наша земля, территория. Это наше море и наши горы. Дайте нам тяжёлое вооружение, и мы вернём наше, — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает вариант оказания помощи Украине в нападении на Крым, для чего могут быть использованы РСЗО HIMARS. Как отмечает The New York Times, Вашингтон готов пойти на этот шаг, даже если эти действия могут привести к значительной эскалации конфликта на Украине. Основным аргументом для американской администрации, по мнению автора материала, является то, что удары по Украине якобы наносятся с территории российского полуострова.

В ответ на это посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, а также отреагирует на любые удары по своей территории, включая Крым. Он также отметил, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной, на фоне чего риск эскалации конфликта только усиливается.