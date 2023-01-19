Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предпримет попытку вернуть Крым, если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, сообщает РИА Новости. Он также подчеркнул, что Украина намерена «деоккупировать все наши территории»
Крым — это наша земля, территория. Это наше море и наши горы. Дайте нам тяжёлое вооружение, и мы вернём наше, — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает вариант оказания помощи Украине в нападении на Крым, для чего могут быть использованы РСЗО HIMARS. Как отмечает The New York Times, Вашингтон готов пойти на этот шаг, даже если эти действия могут привести к значительной эскалации конфликта на Украине. Основным аргументом для американской администрации, по мнению автора материала, является то, что удары по Украине якобы наносятся с территории российского полуострова.
В ответ на это посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, а также отреагирует на любые удары по своей территории, включая Крым. Он также отметил, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной, на фоне чего риск эскалации конфликта только усиливается.