https://static.news.ru/photo/87dfa602-5351-11ea-9cf6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Ковалёв поделился с одним из украинских телеканалов историей конфликта с президентом страны Владимиром Зеленским.

По словам офицера, словесная перепалка произошла 29 августа 2019 года в Зале памяти защитников Украины в Киеве. После мероприятия, посвящённого памяти погибших под Иловайском, он подошел к Зеленскому и спросил, почему тот уклонялся от службы в армии.

Было официальное заявление Минобороны до вашего президентства. Заявлялось, что вам приходили четыре повестки. Три из них ещё в 2014 году, — цитирует офицера «Газета.Ru».

В ответ на это заявление Зеленский назвал Ковалёва «треплом».

NEWS.ru сообщал ранее, что президента Украины назвали предателем в бориспольской больнице. Одна из пациенток накричала на лидера страны.