Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Ковалёв поделился с одним из украинских телеканалов историей конфликта с президентом страны Владимиром Зеленским.
По словам офицера, словесная перепалка произошла 29 августа 2019 года в Зале памяти защитников Украины в Киеве. После мероприятия, посвящённого памяти погибших под Иловайском, он подошел к Зеленскому и спросил, почему тот уклонялся от службы в армии.
Было официальное заявление Минобороны до вашего президентства. Заявлялось, что вам приходили четыре повестки. Три из них ещё в 2014 году, — цитирует офицера «Газета.Ru».
В ответ на это заявление Зеленский назвал Ковалёва «треплом».
NEWS.ru сообщал ранее, что президента Украины назвали предателем в бориспольской больнице. Одна из пациенток накричала на лидера страны.