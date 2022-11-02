Зеленский назвал главную ошибку Украины за последние десятилетия Зеленский назвал отсутствие сильной системы безопасности главной ошибкой Украины за десятилетия

Фото: Kaniuka Ruslanukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью чешскому телевидению, что за 30 лет независимости страна не захотела построить сильную систему безопасности. По его словам, именно это стало главной ошибкой украинской политики в целом.

Мы не выработали сильную позицию безопасности за последние десятилетия, потому что не ожидали от них такого агрессивного, воинственного, кровавого поведения. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики, — сказал Зеленский.

На другую ошибку Украины, сделанную в последнее время, обратили внимание авторы испанского издания Rebelión. По их мнению, в дальнейшем нескольким поколениям граждан страны придется расплачиваться за кредиты, взятые властями Украины у Запада, причем на погашение старых долгов придется брать новые займы, в связи с чем задолженность будет лишь увеличиваться и стране придется отдать свои предприятия западным кредиторам почти за бесценок. В итоге западный капитал окажется реальным бенефициаром займов, оплачивая оружие и гуманитарную помощь для Украины, а затем записывая это в счет долга страны, тогда как киевские власти поймут, что следовать приказам Вашингтона и Брюсселя, направленным против Москвы, было роковой ошибкой.

Еще об одной ошибке Зеленского писал обозреватель National Review Бобби Миллер. Он указал, что Запад может сократиться поддержку Украины после того, как президент подверг критике Израиль за недостаточную помощь Киеву.