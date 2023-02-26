Зеленский назвал главное условие для восстановления мира на Украине Зеленский: возвращение Крыма Украине является главным условием для восстановления мира

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Главным условием для восстановления мира на Украине является возвращение Крыма под контроль властей страны, заявил в своем Telegram-канале глава государства Владимир Зеленский. По его мнению, полуостров и его жители по-прежнему являются частью Украины и хранителями общей истории.

Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины, — написал Зеленский.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов ранее предложил Зеленскому приехать в Крым для признания своего поражения и подписания акта о капитуляции. В любом другом случае украинского лидера не пустят на полуостров, сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что в Киеве полным ходом идет подготовка к возвращению Крыма в состав Украины военным способом. Он подчеркнул, что морально Украина готова вернуть себе полуостров.

В ответ на это заявление глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина предостерегла ВСУ от попыток зайти на территорию Крыма. По ее словам, такие действия спровоцируют начало третьей мировой войны. Она подчеркнула, что все киевские танки сгорят как свечки.