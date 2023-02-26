«Похрустеть песочком на зубах»: в Крыму примут Зеленского при одном условии Глава парламента Крыма: Зеленский может посетить полуостров для подписания капитуляции

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым для признания своего поражения и подписания капитуляции, заявил в беседе с РИА Новости глава парламента полуострова Владимир Константинов. Он пообещал, что по такому случаю украинскому лидеру разрешат «похрустеть песочком при поедании рапанов». В любом другом случае Зеленского не пустят в Крым, сказал Константинов.

Украина по-прежнему испытывает в отношении Крыма фантомные боли. Не видать им нашего российского полуострова. Разве что подписание капитуляции украинской стороны у нас можно организовать. По такому случаю даже предоставили бы Зеленскому возможность, как в детстве, похрустеть песочком на зубах при поедании рапанов, — отметил глава парламента.

Ранее Зеленский заявил, что в Киеве идет подготовка к военным шагам по возвращению Крыма в состав Украины. Он подчеркнул, что морально Украина готова вернуть себе полуостров.

В ответ на это заявление глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина предостерегла ВСУ от попыток зайти на территорию Крыма. По ее словам, такие действия спровоцируют начало третьей мировой войны. Она подчеркнула, что все киевские танки сгорят как свечки.