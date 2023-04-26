Зеленский назначил нового посла Украины в Китае Новым послом Украины в КНР стал бывший министр Павел Рябикин

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Павел Рябикин

Украинский президент Владимир Зеленский назначил экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина послом страны в Китае, указ об этом опубликован на портале президента. Рябикин занимал предыдущий пост с ноября 2021 года по март 2023 года.

Назначить Рябикина Павла Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китайской Народной Республике, — говорится в тексте документа.

Ранее 26 апреля лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с украинским президентом. Они обсудили отношения двух стран и боевые действия на Украине. Председатель КНР заявил, что будет добиваться скорейшего прекращения огня. Си Цзиньпин отметил, что диалог и переговоры являются единственным выходом из конфликта.

Зеленский в своем Twitter указал, что провел долгий и содержательный разговор. Он выразил надежду, что беседа и назначение посла Украины в Китае подстегнет развитие двусторонних отношений.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с китайским лидером заявил, что Россия готова взять за основу китайский план урегулирования по Украине. Путин отмечал, что многие из положений выдвинутого китайской стороной мирного плана, включающего в себя 12 пунктов, «созвучны российским подходам».