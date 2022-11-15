Зеленский наградил сравнившего солдат ВС России с удобрением журналиста Зеленский наградил орденом сравнившего российских солдат с удобрением немецкого журналиста Репке

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом «За заслуги» перед государством журналиста немецкого издания Bild Юлиана Репке, который сравнил российских солдат с удобрением. Документ опубликован на сайте украинского лидера. Орденом третьей степени за освещение ситуации в стране также награжден заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер.

Дякую, спасибо, филен данк! — поблагодарил Репке президента Украины в Twitter.

Ранее немецкий журналист опубликовал в соцсетях сообщение, в котором прокомментировал видео с украинскими солдатами, окруженными российскими войсками. По словам Репке, военные сумели отбиться и превратили «сотни россиян в удобрение». Впоследствии сообщение было удалено.

1 ноября Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон во время ее негласного визита в Киев. Сама Симсон отметила, что Европа будет оказывать Украине помощь «так долго, как это будет нужно».

Орденом Ярослава Мудрого Зеленский наградил уже большую часть западных политиков, в последний раз он присваивал награду спикерам парламентов стран — партнеров Киева. В список вошли 13 человек, в том числе спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, спикер парламента Эстонии Юри Ратас, председатель сената парламента Франции Жерар Ларше и другие.