https://static.news.ru/photo/cfc5e4ee-9d0e-11e9-aa04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выбрал Kyiv Food Market площадкой для проведения пресс-марафона для того, чтобы встреча прошла в неофициальной обстановке. Он также отметил, что мероприятие организовано без заранее подготовленных вопросов.

Он назвал «классным» и «прикольным» место своей встречи с представителями СМИ и признался, что раньше в администрации главы государства его «только на картинках видели».

Я хотел честно, — заверил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что привык по утрам бегать и что хотел прибежать на встречу с журналистами. Однако поддался уговорам сторонников, которые посчитали, что спортивная форма будет проявлением неуважения к представителям СМИ.

Как писал News.ru, Владимир Зеленский 10 октября впервые за четыре месяца общается с прессой. На вопросы журналистов он планирует отвечать весь день. Как сообщила пресс-секретарь главы государства, на пресс-конференцию аккредитовались более 300 журналистов.