Защита Медведчука обжаловала продление домашнего ареста

Адвокаты украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука подали апелляцию на решение киевского суда о продлении ему срока домашнего ареста. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста. Смогут ли судьи апелляционного суда принять законное и справедливое решение? Интересный будет процесс, — высказался Кузьмин.

Сроки следствия по делу Медведчука были продлены на полгода, решение было принято без присутствия его адвокатов. Также политику до 7 сентября продлили срок круглосуточного домашнего ареста.

15 июня лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на действия украинских властей. Он убеждён, что уголовное дело против него политически мотивировано.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Медведчук стал «врагом» страны. Он подчеркнул, что верит в политическое будущее лидера ОПЗЖ. Бывший глава государства убеждён, что Медведчук нужен президенту России Владимиру Путину и «близок по характеру».