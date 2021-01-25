Заседание Совета Евросоюза обошлось без предложений о санкциях против РФ

https://static.news.ru/photo/e88d8a72-5f3b-11eb-8a0b-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Xinhua/Global Look Press

Страны ЕС в ходе заседания Совета Евросоюза 25 января не предложили ввести новые санкции в отношении России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

Глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель заявил, что некоторые участники встречи поднимали тему «лучшего ответа на события в РФ». Однако конкретных предложений ни от одной из стран не прозвучало, сообщает KP.RU.

Боррель подчеркнул, что Совет ЕС готов принять любые меры, «если того потребуют обстоятельства». Ранее ввести ограничения в отношении Москвы из-за ситуации с Навальным предлагал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Президент Польши Анджей Дуда присоединился к этому предложению и отдельно порекомендовал ЕС ввести санкции против компании «Газпром». По мнению польского лидера, это единственный мирный способ заставить Россию изменить свою политику.

17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево после возвращения оппозиционера из Германии. Во ФСИН пояснили, что имея условный срок, Навальный не исполнял требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Суд арестовал оппозиционера на 30 суток.

23 января во многих городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах. По итогам протестов возбуждено 23 уголовных дела.

Как писал NEWS.ru, с призывом об освобождении Навального от имени правительства Германии выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он также призвал отпустить на свободу всех, кто был задержан в ходе акций 23 января.