Запоздалый подарок: Евросоюз вспомнил про вакцинацию на Балканах

Евросоюз объявил, что направит в балканские страны, не входящие в блок, 651 тысячу доз вакцины Pfizer от коронавируса. Долгожданные поставки, впрочем, выглядят запоздалыми. Так, Сербия не только опережает страны ЕС по темпам вакцинации, но и с готовностью прививает соседей по бывшей Югославии. Как идёт этот процесс — в материале NEWS.ru.

Прививки будут распределены по Западным Балканам в соответствии с уровнем вакцинации в них. Больше всех получат те страны, в которых привито меньше всего населения. Так, 145 тысяч доз в мае отправятся в Албанию, 214 тысяч — в Боснию и Герцеговину, 119 тысяч — в Северную Македонию, 95 тысяч — в Косово, 42 тысячи — в Черногорию и 36 тысяч — в Сербию. В Еврокомиссии указывают, что они предназначены для вакцинации медицинских работников, хотя страны-получатели сами вправе решать, кому поставить укол в первую очередь.

Это призвано показать, что Евросоюз и его члены на самом деле заботятся об этом регионе, — пояснил комиссар ЕС по расширению Оливер Вархелий.

Оливер Вархелий Zhang Liyun/Xinhua/Global Look Press

Поставки препарата Pfizer профинансировала Австрия, несмотря на то что продолжает сталкиваться с нехваткой спасительных доз. В Вене, впрочем, не скрывают, что данный жест — вклад в общую европейскую безопасность. Евросоюз не может позволить себе, чтобы государства на его восточной границе стали рассадником болезни и утратили веру в благонадёжность западных партнёров.

В конце концов, белые пятна на карте вакцинации, где бы они ни были, представляют опасность для всех нас, — напомнил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Несмотря на то что у Евросоюза были объективные причины тянуть с помощью Балканам — блоку самому не хватало вакцин, — ему сложно будет восстановить нарушенное доверие в странах бывшей Югославии. Тем более что инициативу в «вакцинной дипломатии» ещё в конце марта перехватила Сербия, начав бесплатно прививать всех желающих граждан соседних стран.

По данным на конец прошлого месяца, возможностью вакцинации от COVID-19 в Сербии воспользовались более 22 тысяч граждан соседних государств. Реальная цифра могла быть выше, так как, по информации Euronews, многие желающие приходили в медпункты без записи и всё равно получали укол. Кроме того, Белград напрямую пожертвовал 10 тысяч вакцин Боснии и Герцеговине, где на тот момент распределили всего 15 тысяч доз.

Вакцинация в Сербии Wang Wei/XinHua/Global Look Press

Благодаря закупке российских и китайских препаратов наряду с продуктами AstraZeneca и Pfizer Сербия долгое время лидировала по темпам вакцинации на европейском континенте. На сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины там получили 26,3% населения. Закупившая российский «Спутник V» и китайский препарат Sinovac Венгрия успела обогнать Сербию, привив 34% своих граждан.

После того как Белград начал прививать соседей, в его адрес посыпались обвинения в попытке восстановить Югославию через распространение влияния на Балканах. На деле у подобного альтруизма есть и вполне прагматичная причина.

Сербы могут выбирать, какой из одобренных в стране вакцин прививаться, и, по данным местного Минздрава, около 40% из них предпочитают «Спутник V». Продукт британско-шведского концерна AstraZeneca, напротив, не пользуется особой популярностью из-за противоречивых данных об эффективности и повышенного риска тромбоза. Поэтому к концу марта в Сербии скопилась партия доз AstraZeneca с истекающим сроком годности, которую было решено пустить в дело.

Впрочем, прививки в Сербии действительно способствуют интеграции государств Западных Балкан, так как страна выдаёт всем вакцинировавшимся сертификаты на сербском и английском языках. Кроме того, Сербия привила в приоритетном порядке около 8500 представителей бизнес-сообщества региона.