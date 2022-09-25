Власти Бердянска сообщили о взрыве у здания администрации

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Здание Бердянского городского совета

У администрации Бердянска прозвучал взрыв, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) города. Предполагается, что диверсия была совершена Службой безопасности Украины (СБУ).

Этот и подобные ему акты террора — запугивание Украиной жителей Запорожской области в стремлении сорвать референдум. Мы свой выбор сделали. Некоторые наши граждане заплатили за него своими жизнями, как Олег и Людмила Бойко. Мы не имеем права отступить, — говорится в сообщении.

Самодельное взрывное устройство сработало около 12:00, разрушений и пострадавших нет. Отмечается, что безопасность проведения референдума обеспечивают силовые ведомства России.

Утром в Новой Каховке сообщили о десяти взрывах. Российская система противовоздушной обороны перехватила выпущенные по городу ракеты.

Один из избирательных участков в Ивановке Запорожской области пришлось эвакуировать из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, в настоящее время избирательная комиссия находится в резервном помещении.

В субботу, 24 сентября на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей прошел второй день референдумов о вхождении в состав России. Они продлятся по 27 сентября.