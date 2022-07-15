Власти Запорожья обвинили Киев в поджогах полей с пшеницей Член администрации Запорожской области Рогов обвинил Киев в поджогах полей с пшеницей

Фото: Bodo Schackow/ZB/Global Look Press

Украинская сторона целенаправленно поджигает поля с пшеницей в Запорожской области, расположенные на линии боевого разграничения, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается в соседней Херсонской области, что может свидетельствовать о санкционировании этих действий украинским командованием.

Боевики Зеленского, как и в соседней Херсонской области, перешли к тактике целенаправленного поджога полей с пшеницей, расположенных на линии боевого разграничения, — сказал Рогов.

Ранее о поджогах полей с пшеницей на границе с Херсонской областью рассказал заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. По его словам, проблемы простых людей представителей Киева не интересуют, так как они живут за счет грантов коллективного Запада.