Часть Запорожья осталось без газа после обстрела со стороны Украины ГУ МВД Запорожья: часть региона осталась без газоснабжения после очередного обстрела со стороны Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снабжение потребителей газом было нарушено в Запорожской области после того, как обстрелы с украинской стороны повредили местный газопровод, рассказал в субботу в своем Telegram-канале заместитель начальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

Вчера в газовых плитах жителей освобожденной Запорожской области пропал газ. <...> Газа лишил нас украинский режим, перекрыв/перебив газопровод на пока еще контролируемой территории, к северу от Орехова, — написал Селиванов.

Селиванов добавил, что украинская пропаганда при этом продолжает активную работу, она уже обвинила в произошедшем «Русский мир». По его словам, на Украине сразу же начали заявлять, что жители Запорожья сами себя обстреляли и сами же отключили себе газ. Селиванов задался вопросом, зачем сыпать такими беспочвенными обвинениями.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук поделился, каким образом можно защитить Запорожье от дальнейших обстрелов. По его словам, вооруженным силам необходимо перерезать трассу на Славянск, что сделает ситуацию для украинских войск еще более катастрофической, и создать пояс безопасности от Запорожья до Одессы.