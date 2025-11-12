Запад стремится объединиться с целью ослабления России, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, комментируя слова итальянских журналистов о превосходстве президента России Владимира Путина над главами европейских стран. По словам эксперта, Европа опасается, что после завершения украинского конфликта ВС РФ могут пойти дальше.

Если сейчас Запад не консолидируется, никаких действий не предпримет, тогда, по их мнению, русские войска уже будут в центре Европы, значит, нужно действовать бескомпромиссно, жестко, ультимативно. И тогда можно отбросить РФ назад и чуть ли не пошатнуть. Это традиционный западный алармизм. Смысл всех западных публикаций — так называемая русофрения и вроде бы ненависть к России и желание ее ослабить, — пояснил Блохин.

Ранее авторы итальянского издания Il Fatto Quotidiano заявили, что конфликт на Украине стал для Европы «болезненным унижением». По их мнению, Путин продемонстрировал свое превосходство над европейскими лидерами, которые ранее считали себя непобедимыми.