«Запад и Украина остервенеют»: Баранец об итогах референдума в Донбассе Военный эксперт Баранец: Запад и Украина после референдумов могут «остервенеть»

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Виктор Баранец

После завершения референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях страны Запада и Украина могут «остервенеть», считает военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, после вхождения этих территорий в состав России силовые структуры регионов смогут действовать более решительно — ввести российские законы, в том числе о мобилизации и военном времени, пишет «Царьград».

Я думаю, что сейчас, когда мы переживаем исторический момент, когда референдум заканчивается и его итоги легко предсказать, — и Запад, и Украина остервенеют, — заявил эксперт.

Баранец уточнил, что на территориях ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области начнут действовать и применяться российские законы. По его словам, защищать эти регионы будут так же, как и остальные российские земли, а значит, появятся военные базы и части. Также эксперт утверждает, что в новых регионах закон о мобилизации будет применяться таким же образом, как и в других областях России.

Я абсолютно уверен в том, что теперь, в эти дни, когда эти области уже юридически станут Россией, там будут работать и закон и о мобилизации, и о военном времени, и так далее. То есть в этих республиках будет делаться всё то, что необходимо для обороны, — заявил военный обозреватель.

В ЦИК Луганской и Донецкой народных республик ранее признали состоявшимися референдумы о вхождении республик в состав России. По словам главы Центризбиркома ЛНР Елены Кравченко, явка составила 76,09%, ее лидерами стали Луганск, Антрацит и Краснодон. В ДНР явка составила 77,12%, заявил глава ЦИК республики Владимир Высоцкий.