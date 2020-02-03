https://static.news.ru/photo/0958036e-468c-11ea-aa03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предложил решить проблему украинских военных, которые не смогли найти себе место после службы, так как они «токсичны и не предсказуемы». По его словам, частные военные компании (ЧВК) смогут это исправить, дав демобилизованным достойную работу.

У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни они оказались никому не нужны. Частная военная компания — это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, — отметил Кривонос в интервью изданию «Факты».

Он считает, что работники ЧВК смогут применять свои умения, обеспечивая безопасность различных объектов.

Ранее, как передавал NEWS.ru, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов обвинил Россию в причастности к уничтожению Boeing 737 украинской авиакомпании, сбитому Ираном. Турчинов заявил, что Киев должен немедленно требовать созыва внеочередного заседания ООН «с целью привлечения к ответственности не только руководства Ирана, но и их военного союзника — Российской Федерации».