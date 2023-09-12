Замглавы Минздрава России не впустили в Данию Власти Дании отказали во въезде замглавы Минздрава России Олегу Салагаю

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Олег Салагай

Власти Дании отказали во въезде заместителю главы Минздрава России Олегу Салагаю, сообщило посольство РФ в Копенгагене в своем Тelegram-канале. Чиновник должен был принять участие в совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое проводится в столице Дании 12–14 сентября.

Однако в аэропорту Каструп ему было отказано во въезде в Данию. Датские власти беспардонно нарушили свои обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа на мероприятия в Дании официальных представителей стран — участниц ВОЗ, в том числе России, учитывая, что Европейское региональное бюро ВОЗ расположено в Копенгагене, — говорится в сообщении дипмиссии.

Дипломаты добавили, что будут добиваться от властей страны объяснений и извинений по поводу данного инцидента.

Ранее сообщалось, что корреспондентов РИА Новости не пропустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона, проходящую на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели. Им сказали, что зал полностью заполнен. Кроме того, в грубой форме было отказано в посещении конференции главному редактору Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерине Надольской. Охрана объяснила это тем, что Надольская представляет российское СМИ.