Вина за нынешнее обострение ситуации полностью лежит на странах, которые игнорировали жизненные интересы России, заявил замглавы МИД Александр Грушко. По его словам, которые приводит ТАСС, геополитика Европы напоминает большую и очень опасную игру, а вопрос принятия Украины в ЕС сейчас «не укладывается в голове».

Что касается разговоров об ускоренном принятии Украины в Евросоюз, у меня в голове, честно говоря, это не укладывается, — сказал он.

Он добавил, что у ЕС нет никаких шансов быть самостоятельным игроком, если он не поймёт, что напряжённость с Россией нагнетают США. Он отметил, что вина за обострение ситуации на Украине лежит на тех странах, которые игнорировали жизненные интересы России.

У ЕС нет никаких шансов быть самостоятельным игроком на мировой арене, если он не поймёт, что напряжённость с РФ нагнетают США, — сказал замглавы МИД.

Также он отметил, что принятие Киева в ЕС было бы непоследовательным, поскольку очереди на вступление ждут Турция, Албания и Черногория.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что главы стран Евросоюза обсудят перспективы принятия Украины на саммите в Париже 10–11 марта. Также отмечается, что послы союза договорились призвать к первоначальной оценке шансов Киева на присоединение к блоку 27 стран. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что для этого необходимо добиться прекращения огня на Украине.

О том, что заявка страны на членство в Евросоюзе была успешно зарегистрирована, сообщил представитель Украины при ЕС по атомной энергии Всеволод Ченцов. Он добавил, что процедура рассмотрения уже началась. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о вступлении в ЕС зафиксирован в украинской конституции и не соприкасается с требованием Москвы о нейтральном статусе страны.