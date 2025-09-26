Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 16:51

Закрытие границы с Россией стало роковым решением для финского курорта

Yle: курорт в финской Иматре оказался в долгах из-за прекращения турпотока из РФ

Граница Финляндии Граница Финляндии Фото: IM/AGO/Markku Ulander/Global Look Press

Финский спа-курорт, расположенный в приграничном городе Иматра, столкнулся с многомиллионными долгами на фоне сокращения потока российских туристов, сообщила телерадиокомпания Yle. Сумма задолженности предприятия достигла €5,7 млн (около 559,5 млн рублей) после закрытия границы с Россией.

По данным журналистов, курорт завершил 2024 год с убытком в €155 тыс. (15,2 млн рублей), что, однако, значительно меньше убытка за предыдущий период, составившего €676 тыс. (66,3 млн рублей). Основной причиной финансовых проблем называется резкое падение турпотока, первоначально вызванное пандемией, а затем усугубленное прекращением трансграничного сообщения.

Владелец курорта, Фонд реабилитации Южной Карелии, намерен исправить ситуацию через процедуру корпоративной реструктуризации. Председатель правления фонда Илкка Нокелайнен выразил уверенность в том, что бизнес удастся сохранить и вернуть к прибыльной работе.

Ранее сообщалось, что Финляндия вынуждена закрывать заводы из-за прекращения импорта российской древесины. По информации журналистов, по этой же причине крупный целлюлозный завод UPM Kaukas в Лаппеэнранте продлил на две недели период «технического обслуживания».

Финляндия
курорты
долги
Россия
