https://static.news.ru/photo/95fdf4ea-c293-11e9-9bd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: swr.de

Аттракцион в Германии, внешне напоминающий свастику, был снят с эксплуатации.

23-метровый аттракцион «Полёт орла» окрашен в темно-коричневый цвет и имеет две конструкции с сиденьями, увенчанными головой орла. При его вращении этот механизм напоминал посетителям парка развлечений в городе Лёффинген свастику.

Видео с работой аттракциона быстро распространилось в интернете одновременно с тем, как администрация парка узнала о мнении посетителей. Как сообщает РИА Новости , было принято решение об изменении устройства аттракциона.

Как писал News.ru, в Саратове детский паровоз переехал ребёнка. Инцидент произошёл вечером 16 августа. В данный момент, организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.