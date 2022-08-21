Задержанные у военной базы в Албании россияне представились блогерами

Россияне, задержанные в Албании около оружейного завода в городе Грамши, представились блогерами и фотографами, исследующими заброшенные военные объекты, передает портал издания Albanian Daily News. По их словам, они ведут блог о неиспользующихся военных объектах советского периода.

Они сказали полиции, что являются фотографами и ведут блог, где преимущественно размещают фотографии и видео заброшенных военных объектов советского периода. они заявили, что снимают военные объекты, которые заброшены и более не используются государством, — передает портал.

Ранее директор завода Лоренц Зани заявил, что три человека, двое мужчин и женщина, приближались к объекту, но их заметили военные. После этого между туристами и силовиками произошло столкновение, в ходе которого один из «блогеров» якобы применил некий «спрей».

Позднее албанские власти обнародовали имена двух задержанных с российскими паспортами — Михаил Зорин и Светлана Тимофеева, третий гражданин имеет паспорт Украины, его имя не было раскрыто. Отметим, что девушка — urbex-фотограф, публикует работы под псевдонимом Лана Сатор. Она снимает заброшенные здания и закрытые территории.

В настоящее время, по данным портала, россияне и гражданин Украины находятся в полицейском участке муниципалитета Эльбасан. Городская прокуратура начала расследование, к которому привлекли антитеррористическое подразделение и спецслужбы.

В посольстве России в Тиране в ночь на 21 августа сообщили, что до дипломатов и консула албанские власти подобную информацию не доводили и в дипмисии знают о якобы случившемся инциденте из СМИ.