Зачем укронацисты сносят Донецк

Фото: dan-news.info

Убийством мирных дончан украинские вооруженные силы решают сразу несколько задач, явно далеких от возможных мирных компромиссов. Понятно, что курс на откровенный геноцид мирного населения — это сознательный выбор, а не издержки контрбатарейной войны. Не надо быть крупным военным аналитиком, чтобы понять: натовские спецы с их средствами воздушной и космической разведки могут обеспечить своих подопытных бандеровцев полнейшей информацией о расположении чисто военных целей в Донбассе. Но выбор сделан в пользу сноса целых жилых кварталов.

Очевидно, что, прежде всего, такие акции нацелены на запугивание мирного населения, на подрыв его веры в эффективность и действенность российской СВО. Понятно, что если после десяти месяцев специальной операции обстрелы ДНР и ЛНР не только не прекратились, но и стали нарастать по своим масштабам, то оптимизма горожанам это не прибавило. Особенно если учитывать, что в это же время киевляне и жители других украинских городов, если и спускаются в бомбоубежища, то скорее просто для профилактики. И если какие-то жилые постройки там и пострадали за все время СВО, то исключительно по причине криворукости украинских же операторов систем ПВО, которые несколько раз умудрились, промазав, попасть ракетами в многоквартирные дома.

Соответственно, риск в любой момент лишиться жизни под украинскими минами и снарядами побуждает все больше людей вынужденно покидать родной город, отправляясь в Россию. Причем многие уже в Донецк и не вернутся, начав новую жизнь в российских городах. А это также отвечает стратегическим замыслам бандеровской власти, которая и так грозит выселить из городов и весей Донетчины всех пророссийски настроенных бывших соотечественников. Вкупе с картинками беспредельных расправ на недавно занятых украинцами территориях это создает синергетический эффект воздействия ведущейся против пророссийского мирного населения психологической войны.

Фото: dan-news.info

Конечно, обстрелы решают и целый ряд военно-тактических задач. Прежде всего, таким образом наших военных побуждают к тому, чтобы снимать часть средств ПВО с «передка» и перебазировать их для защиты мирных городов. В результате ослабляется прикрытие от воздушных ударов и атак РЗСО наших вооруженные сил, позиции которых становятся более уязвимыми.

Понятно, что и сам факт все еще сохраняющегося укрепрайона в Авдеевке, откуда в основном и ведутся обстрелы Донецка, также порождает немало вопросов. Если уж был взят и «демилитаризован» такой оплот украинской обороны, как Мариуполь, то в чем заключается проблема Авдеевки. Почему этот форпост на пути полного очищения Донецкой области России еще не смешан с землей с применением многотонных авиабомб или вакуумных бомб объемного взрыва, о наших достижениях в создании которых не так давно красочно рассказывали по РЕН ТВ.

В целом же такие убийства мирного населения явно в понимании команды пана Зеленского максимально усложняют путь хоть к каким-то договоренностям. А это сейчас и есть сверхзадача всех акций киевского режима, который своими обстрелами однозначно сделал выбор в пользу дальнейшей эскалации конфликта, исключив любую возможность даже для предварительных переговоров.