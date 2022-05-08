Зачем Киев сдал «Азовсталь»

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Свершилось: загнанные боевыми действиями в бомбоубежища «Азовстали» мирные мариупольцы смогли покинуть укрытие, превратившееся в узилище. Попытки засевших в подземельях нациков до конца играть их жизнями ради своего шкурного спасения провалились. Причем разные стороны конфликта склонны по-своему трактовать истинные причины такого гражданского исхода.

Наши военные упирают на удачный союз с представителями Организации Объединенных Наций и Красного Креста, который не оставил экстремистам из «Азова» иного выхода перед угрозой окончательной потери лица даже на Западе и превращения в откровенных террористов, прикрывающихся живым щитом. Киев же приписывает успех операции себе, поскольку-де так распорядился президент. Причем резоны команды главы украинского государства Владимира Зеленского вполне понятны, там дали понять, что они якобы до сих пор сохраняют свой контроль даже над загнанными в котлы и подземелья.

Но главный вывод, пожалуй, заключается в том, что киевские власти практически сдали зарывшихся в землю боевиков, которым они неделями туманили остатки рассудка обещаниями силой вызволить их из катакомб. Причин такой смены киевской парадигмы может быть несколько.

Прежде всего, «дети подземелья» давно не представляют собой важной боевой силы, которая связывала бы значительные группировки российских войск. А приказ президента России Владимира Путина не штурмовать подземелья завода, бывшего некогда гордостью СССР, окончательно похоронил надежды на то, что нацики красиво погибнут, унеся с собой и множество жизней в рядах противника. А уж кощунники вроде советника руководителя офиса украинского президента Алексея Арестовича воспели бы их подвиг, увеличив в разы число погибших российских солдат. Но, как говорится, не сложилось. Не пришли боевики на смену легендарной старушке, сбившей, дескать, российский квадрокоптер банкой не то с огурцами, не то с патиссонами.

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Впрочем, основное разочарование для украинской верхушки проявилось в другом. Некоторое время в Киеве надеялись превратить завалы «Азовстали» в подобие не то Брестской крепости, не то Дома Павлова в Сталинграде. Но для этого боевики из нацбатальона должны были стоять как скала, проклиная врагов и постоянно демонстрируя решимость пасть смертью храбрых. «Погибаем, но не сдаемся» — такой призыв должен был быть обращен к нации.

На деле же из нутра «Азовстали» на весь мир раздалось не что иное, как жалкое нытье. Сначала боевики обращались напрямую к Зеленскому, требуя провести операцию для вывода их на волю. К таким призывам присоединились и их семьи. И тем самым они коллективно только компрометировали режим, не способный на подобные действия. Одно время Зеленский даже обещал «спасти героев», но очень скоро в его арсенале остались только экзотические угрозы прервать переговоры с Кремлем в случае гибели боевиков. И все выдавало его полную импотенцию.

Но скулеж «героев» только нарастал, становясь совсем уж неприличным для солдат, принявших присягу. Они обращались ко всем — от папы римского Франциска до президента Турции Реджепа Эрдогана — с призывом вывезти их куда-нибудь в нейтральную страну. И чем отчаяннее звучали их сигналы SOS, тем двусмысленнее становилось положение властей.

Поэтому уничтожение «азовцев» — оптимальный выход для администрации Незалежной, поскольку в плену они могут поведать много интересного и опасного для нынешнего режима Украины. Остается пока только гадать, что в Киеве опять пообещали сидельцам?