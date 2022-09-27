За вхождение ЛНР и ДНР в состав России проголосовали более 95% избирателей

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По итогам референдумов, прошедших в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября, за вхождение регионов в состав России проголосовали более 95% избирателей, сообщает РИА Новости. По информации агентства, беженцы, которые родились в голосующих на референдуме республиках и регионах, пришли на участки в Волгограде, Мурманске, Краснодаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Барнауле.

После подсчета 100% голосов стало известно, что за присоединение Донецкой народной республики к РФ отдали голоса 98,69% местных жителей. За проголосовали 441 485 человек, против — 4938 (1,1%).

За вхождение Луганской народной республики в состав России голоса отдали 97,93% жителей ЛНР, которые находятся в РФ. По результатам пересчета 100% с присоединением к Российской Федерации согласились 394 250 человек, против проголосовали 6392 человек (1,59%).

Также стало известно, что на российских участках 96,75% жителей Херсонской области проголосовали за вхождение региона в состав России. Позднее появились результаты голосования жителей Запорожья на участках в РФ. За присоединение проголосовали 97,81% людей. По обоим референдумам в России было подсчитано 100% голосов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законодательная и правовая система России готовы к изменениям, связанным с возможным вхождением в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей после референдумов в них. Он заверил, что после плебисцитов ситуация там кардинальным образом изменится с юридической точки зрения.