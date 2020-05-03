За сутки на Украине выявили более пятисот новых случаев коронавируса

За минувшие сутки на Украине зафиксировано 502 новых случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает национальный Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в своём Telegram-канале. По его данным, таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 11 913.
Болезнь подтверждена у 829 детей и 2325 медиков, — говорится в сообщении.
С начала пандемии украинские медики провели 129 723 исследования на коронавирус. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 288 человек, 18 из которых — медицинские работники,
Ранее NEWS.ru писал, что число заболевших коронавирусом в Киево-Печерской лавре составляет 68 человек. Об этом сообщил украинский митрополит Павел.
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