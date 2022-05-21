Yle: финны начали воровать бензин из-за роста цен

Фото Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Финляндии участились случаи воровства бензина на фоне роста цен на него. Кражи носят повсеместный характер, а объёмы похищенного топлива составляют от нескольких десятков до тысяч литров, сообщает издание Yle со ссылкой на данные полиции.

Как правило, финны воруют бензин с крупных стройплощадок, в сельских или лесных хозяйствах, сливают из баков грузовиков и холодильных камер. В полиции отмечают, что обычно украденное топливо перепродаётся.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о нехватке в Европе бензина из-за сокращения экспорта из России. По его данным, поставки нафты (тяжелого бензина) в апреле упали до 333 тысяч баррелей в день, что стало минимальным показателем с 2016 года.

В очередном пакете санкций ЕС предусматривается эмбарго на поставки российских нефти и газа. Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что из-за этого в стране может возникнуть дефицит бензина.