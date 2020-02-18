https://static.news.ru/photo/3e2b13e0-5246-11ea-82d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший президент Украины Виктор Янукович опубликовал обращение к новому главе государства Владимиру Зеленскому. Текст письма обнародовал его адвокат Виталий Сердюк.

Первые шаги Владимира Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране. Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю, — заявил политик.

По его словам, власти, пришедшие к власти после «майдана», привели к нищете и разрушению экономики. Он считает, что только правда и справедливая оценка событий последних лет может стабилизировать ситуацию на Украине.

Как писал NEWS.ru, семьи жертв Евромайдана обратились к президенту Зеленскому. Они возмущены «признаками реванша диктатуры, которые становятся всё более демонстративными» в стране. Они считают, что представители спецподразделения «Беркут», расформированного в 2014 году, и представители режима экс-президента страны Виктора Януковича пытаются провести расследование, направленное против участников Революции достоинства.