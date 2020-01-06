https://static.news.ru/photo/6f7d9294-307f-11ea-be44-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Юрист Андрей Портнов сообщил, что пятый президент Украины Пётр Порошенко отдыхает на 60-метровой яхте, которая находится в районе Сейшельских островов.

Главный государственный и военный преступник периодически подходит на яхте к острову Фрегат Сейшельского архипелага, — написал бывший замруководителя администрации президента Украины времён Виктора Януковича в своём Telegram-канале.

По его словам, пляжи на острове Фрегат признаны лучшими в мире.

Как писал NEWS.ru, Пётр Порошенко стал фигурантом ещё одного уголовного дела. Оно возбуждено по факту возможного декларирования недостоверной информации. Всего в отношении Порошенко возбуждено уже несколько уголовных дел, в том числе о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также «по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году».