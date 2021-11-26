«Ядерное оружие уже выманили»: украинцев возмутил призыв ФРГ по СП-2

Украинцев возмутило сообщение о том, что правительство Германии призвало не вводить санкции против газопровода «Северный поток — 2». Новость о позиции властей ФРГ передало агентство «РБК-Украина». Свои недовольные комментарии украинские читатели оставили на странице агентства в социальной сети Facebook.

Как стало известно СМИ из документов немецкого посольства в Вашингтоне, правительство Германии призвало американский конгресс не вводить санкции против «Северного потока — 2». По мнению правительства Германии, проект не представляет угрозы для Украины.

Мы обеспокоены тем, что возобновлённые односторонние действия конгресса <...> серьёзно ослабят трансатлантическое единство в отношении России, — говорилось в документе руководства ФРГ.

Украинских читателей подобная мягкотелость немецких властей сильно удивила и возмутила. Оценивая прочитанное, пользователи не стеснялись в комментариях.

Продались немцы с потрохами, и еще шантажируют Америку, — заявил один из читателей.

Вот марионетки! — возмутилась другая комментаторка.

Ядерное оружие уже выманили, где безопасность, заявления они присылают обеспокоенные, вам верить нельзя, точка, — заявил ещё один пользователь.

Комментаторы также пришли к мнению, что Украине не следует рассчитывать на чью-либо помощь и им следует готовиться «защищать самих себя».

Германия будет очень озабочена. На этом и все её действия, — заявил очередной комментатор.

Своя шкура ближе к телу, — резюмировал следующий читатель.

Ранее стало известно, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может затянуться до 8 мая 2022 года, хотя о завершении его строительства «Газпром» заявил ещё 10 сентября. До этой даты немецкие регуляторы и власти Евросоюза будут решать, выдать ли разрешение на использование газопровода. На скорость принятия решений повлияет энергетическая ситуация в Европе, которая может усугубиться в ближайшее время.

Также сообщалось, что администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена выступает против инициативы конгресса о новых санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Как пишет The Hill, позиция американского лидера связана с тем, что он не хочет мешать экономическим интересам Германии, которая заинтересована в реализации проекта.