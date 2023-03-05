«Я немного не такой»: принц Гарри признался в своей исключительности Принц Гарри признался, что наряду с матерью чувствовал себя непохожим на свою семью

Фото: Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Принц Гарри признался в ходе онлайн-трансляции, посвященной обсуждению его мемуаров «Запасной», что всегда чувствовал себя не таким, как остальные члены королевской семьи, сообщает Sky News. Он добавил, что такое же чувство испытывала его мать, принцесса Диана. По его словам, он испытывал чувство обособленности на протяжении всей своей молодости.

Я определенно чувствовал на протяжении всей своей жизни, в молодые годы, что я немного не такой, как остальные члены моей семьи. <...> Я чувствовал себя странно, находясь в этом контейнере, и я знаю, что моя мама чувствовала то же самое, так что для меня это имеет смысл, — сказал принц Гарри.

Он также поделился детским страхом, когда он отказывался от похода к психотерапевту, чтобы не потерять чувства, которые он испытывал к своей матери после ее смерти.

Ранее стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл могут подать в суд на шоураннеров мультсериала «Южный парк» Трея Паркера и Мэтта Стоуна после выхода эпизода с пародией на них. Так, официальный представитель династии Нил Шон заявил, что адвокаты изучают вышедшие серии с Гарри и Меган, а также следят за выходом новых эпизодов.