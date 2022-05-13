«Я готов говорить с Путиным»: Зеленский о встрече на высшем уровне Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным без посредников

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, что готов к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным об урегулировании ситуации, причём «без посредников». Украинский лидер добавил, что Киев ставит вопрос об отходе российских военных на рубежи до 24 февраля.

Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников каких-либо. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов, — заявил Зеленский.

Он добавил, что в украинском обществе отрицaтельно относятся к теме переговоров президентов Украины и России. Отвeчая на вопрос, какого мира хочет Украина, Зeленский, в частности, отметил, что должно быть уважение России к суверенитету и территориальнoй целостности соседней страны, народу, его языку и традициям.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия априори не отказывается от встречи Путина с Зеленским.