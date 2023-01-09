WSWS: Германия готовит крупнейший со времен Гитлера удар по России

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Танк Marder 1A3

Намерения Германии направить на Украину боевые машины пехоты Marder и ракетные комплексы Patriot могут привести к ядерной катастрофе, пишет портал World Socialist Web Site. По мнению авторов портала, представители правительства Германии и НАТО блокируют любое мирное решение и безжалостно нагнетают ситуацию вокруг Украины, а за нынешними поставками техники последует поставка тяжелых боевых танков.

Автор материала заявляет, что Германия использует украинский конфликт как предлог для атаки на Россию. По его словам, Берлин хочет отомстить России за поражение в самой крупной войне ХХ века, а также реализовать свои имперские амбиции и захватить российские сырьевые запасы.

Партия Социалистического Равенства решительно осуждает поставку в Украину немецких боевых машин пехоты Marder и ракетных комплексов Patriot. Через 82 года после начала германской истребительной войны против Советского Союза немецкие танки снова катятся против России. Немецкое правительство рискует развязать мировую ядерную войну, — сказано в материале.

Ранее экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен заявил, что отправляя Украине тяжелую колесную технику, Германия становится воюющей против России стороной. Он добавил, что из-за поставок БМП Marder Киеву Германия может стать целью российских атак. Он при этом назвал Украину «не свободным государством» из-за положения дел с права человека в стране и обвинил западных политиков и СМИ во лжи из-за представления Украины в более выгодном свете.