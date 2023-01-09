В Германии заявили, что страна стала стороной конфликта на Украине Немецкий политик Маасен: отправляя Киеву БМП, Германия становится стороной конфликта с РФ

Фото: Martin Schutt / dpa / Global Look Press

Экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен рассказал изданию Exxpress, что отправляя Украине тяжелую колесную технику, Германия становится воюющей против России стороной. Он добавил, что из-за поставок БМП Marder Киеву Германия может стать целью российских атак. Он при этом назвал Украину «не свободным государством» из-за положения дел с права человека в стране.

Если мы поставляем не медикаменты, а оружие, то, естественно, рискуем оказаться участником конфликта. Вы должны понять, что теперь мы выступаем стороной конфликта против России, — сказал Маасен.

Он обвинил западных политиков и СМИ во лжи из-за представления Украины в более выгодном свете, чем она на самом деле есть.

Специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини ранее рассказал, что Европа и США могут потерпеть поражение в случае войны с Россией. Эксперт отметил, что Запад не может рассчитывать на большее, нежели на пиррову победу. По его словам, это означает, что победа будет формальной, но с большими потерями. Он при этом указал на то, что среди стран евразийского континента существует глубокая склонность к консолидации, по этой причине Китай, КНДР, Россия, Индия и Турция могут победить при условии сотрудничества.